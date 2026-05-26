Barrio por Barrio estará en Villa Aurora y Villa Mailén

El Programa Barrio por Barrio continúa su recorrido por los diferentes barrios y localidades del Partido, acercando a la comunidad la gestión de trámites y servicios que son llevados adelante desde la comuna.

Este miércoles, desde las 9, la actividad tendrá como punto de encuentro y atención el parque lineal ubicado sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) y Necochea, donde se dispondrán mesas de atención y consultas de distintas áreas municipales.

Además, desde allí se iniciará un operativo puerta a puerta que tendrá como objetivo los barrios Villa Aurora (sur, centro y norte) y Villa Mailén, para dialogar con vecinos y vecinas y conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

Quienes se acerquen al punto de encuentro podrán encontrar a personal de Desarrollo Económico para realizar gestiones de la oficina de empleo y validar Mi Argentina, también inscripciones a Centros de Día y programas como Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

También podrán realizar trámites de Casa de Tierras y Regularización Dominial, vacunación para todas las edades, controles de TA y Glucemia, empadronamiento y reempadronamiento de salud y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Asimismo la oficina de Discapacidad estará presenta para entrega de planillas e información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y gestión y orientación para la obtención del Pase Libre Multimodal.

Por último, distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.