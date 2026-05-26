Alerta violeta por niebla para Olavarría, el Litoral y gran parte de la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta por nieblas que rige este martes para Olavarría y en varias provincias del centro y noreste del país, donde el fenómeno se presentará durante la madrugada, la mañana y la noche, con posibles complicaciones para la circulación debido a la reducción de visibilidad.

La advertencia abarca a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y extensas zonas de la Provincia, además de regiones de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, configurando un escenario de alcance regional que podría impactar en rutas y accesos clave.

Según el SMN, el nivel violeta corresponde a fenómenos que pueden generar molestias o dificultades en actividades cotidianas, sin implicar riesgos graves, pero que requieren atención, ya que pueden afectar la circulación, el transporte y la rutina diaria, especialmente en entornos urbanos.

Desde el organismo señalaron que las neblinas pueden provocar “inconvenientes en el normal desenvolvimiento de la vida social”, un criterio que ubica este tipo de eventos dentro de advertencias preventivas frente a condiciones meteorológicas que reducen la visibilidad.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan circular con luces bajas encendidas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente durante la madrugada y la noche, cuando la intensidad del fenómeno será mayor.

El pronóstico anticipa para Olavarría temperaturas este martes que oscilarán entre los 4 y 15 grados, con cielo parcialmente nublado durante la tarde y sin lluvias previstas en los próximos días, lo que contrasta con las condiciones de baja visibilidad en las primeras y últimas horas.

Este miércoles las marcas térmicas oscilarán entre 5 y 15 grados, niebla en la madrugada y la mañana y cielos parcialmente nublado el resto del día.

También se espera niebla el jueves hasta bien entrada la mañana y mayormente nublado el resto de la jornada, con marcas que oscilarán entre 7 y 16 grados.

El viernes la temperatura fluctuará entre los 9 y 15 grados, con cielo parcialmente nublado.

Para el fin de semana el pronóstico anuncia una mínima de 6 grados y una máxima de 13 para el sábado, mínima de 6 y máxima de 7 para el domingo, con cielos parcialmente nublados.