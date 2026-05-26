Coopelectric invita a la charla “Adopción: mitos y realidades”

En el marco del Ciclo de Charlas 2026 de Coopelectric, se invita a la comunidad a participar de la charla “Adopción: mitos y realidades”, que será dictada por el titular del Juzgado de Familia Nº 2 de Olavarría, Dr. Santiago Arrondo.

La actividad se llevará a cabo el jueves 28 de mayo a las 18:45 horas en el Salón Auditórium de Coopelectric, ubicado en Belgrano Nº 2850, con entrada libre y gratuita.

Según estadísticas de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la República Argentina (DNRUA), en los últimos años se registra una caída superior al 60% en las familias postulantes para adoptar.

Frente a estas cifras preocupantes, la charla propone abordar los mitos y realidades vinculados a la adopción, con el objetivo de contribuir a la visibilización y sensibilización sobre este acto de compromiso y amor.

Durante el encuentro, el Dr. Arrondo planteará como interrogante si la adopción constituye un proceso burocrático y, para responderlo, desarrollará aspectos legales relacionados con la temática. Además, explicará el proceso por el cual un niño, niña o adolescente llega a estar en estado de adoptabilidad y cuáles son los requisitos necesarios para iniciar una adopción.

Asimismo, brindará información acerca de la prueba piloto de Cuidadores Familiares que se desarrolla en Olavarría.

Santiago Guillermo Arrondo es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se desempeña como Juez de Familia en Olavarría desde el año 2020.

Además, es Diplomado en Derecho Procesal por la Universidad Notarial Argentina y cursa la Maestría en Derechos Humanos con orientación en Derecho de Familia en la Universidad de Palermo. También es autor de publicaciones especializadas y docente invitado en distintas instituciones académicas y profesionales de la provincia de Buenos Aires.