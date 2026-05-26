Nueva edición del “24 hs de innovación FIO” para estudiantes

El desafío organizado por La Facultad de Ingeniería, a través de su Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación (CDEI), junto con la Fundación Loma Negra y el Municipio de Olavarría “24 horas de Innovación FIO”, llegará con una nueva edición.

“El programa permite que los jóvenes atraviesen un proceso de desarrollo de competencias y habilidades de manera vivencial, motivados por la resolución de problemáticas del territorio”, resaltaron desde la organización.

Se llevará adelante en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, el jueves 28 desde las 13 y hasta las 20; y el viernes 29 de mayo de 9 a 19.

Detallaron que la iniciativa, que está destinada a estudiantes del anteúltimo año del nivel secundario, se desarrollará en equipos de entre 5 y 10 personas que deberán estar compuestos por al menos tres escuelas de educación secundaria distintas.

“‘24 horas de innovación FIO’ es un medio para que los jóvenes tomen contacto con las realidades sociales, comunitarias, productivas y ambientales y, de manera colaborativa, busquen soluciones creativas a problemas reales”, resaltaron.

Los estudiantes interesados deberán elegir entre una serie de problemáticas planteadas por entidades, instituciones y empresas olavarrienses, para entregar al día siguiente una propuesta de solución creativa y posible que, posteriormente, será evaluada por un jurado.

Durante la competencia se realizarán jornadas recreativas y talleres de capacitación, donde se brindarán herramientas para la generación de ideas y el desarrollo de modelos de negocio.

Se premiará a los equipos que, según la evaluación del jurado, obtengan por puntaje los tres primeros puestos de la competencia.