ACOP: nuevo récord de participantes para la Liga

Nuevo récord para la Asociación Civil Olavarriense de Pádel que tuvo la continuidad del calendario para cinco categorías Pares.

El certamen contó con la presencia de jugadores foráneos provenientes de Laprida, Azul, General La Madrid y Bolívar que se sumaron a los olavarrienses para sumar 184 deportistas.

En Damas Sexta, el título quedó en manos de Mayra Venzi y Florencia Liggerini, quienes coronaron al derrotar a Macarena Leo y Cintia Vidovi por 6/4, 4/6 y 6/1.

En Séptima B Caballeros, Federico Cardone y Herbáceo Chirón se consagraron campeones luego de una trabajada final frente a Lucio Sierra y Franco Valicenti. La definición terminó 5/7, 7/5 y 6/3 para la dupla campeona.

Por su parte, en Quinta Junior (+35), Sebastián Lizasu y Julio Pineda se quedaron con el campeonato tras vencer en la final a Luis Iguiñiz y Gustavo Barrera por 6/3, 4/6 y 6/3.

Otra de las categorías con una definición atrapante fue Sexta Caballeros. Allí, Matías Tassan y Thiago Suárez se quedaron con el título tras derrotar a Ramiro Popp y Ángel García por 6/4, 1/6 y 7/5 en una final muy equilibrada.

Finalmente, en Cuarta categoría, Juan Cruz Gely y Agustín Coria dominaron la final y vencieron a Germán Colo y Facundo Seghezzo por 6/1 y 6/2 para quedarse con el campeonato.

Fuente: prensa ACOP