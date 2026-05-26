Primer registro de una ballena Azul en Comodoro Rivadavia

Buenos Aires, 26 de mayo (NA) – Durante una excursión en el Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia, un grupo de tripulantes y pasajeros vivió un momento histórico al observar una ballena azul a corta distancia, lo que permitió documentar el avistamiento. La noticia fue compartida en redes sociales por los asistentes, quienes no podían contener su asombro al ver al cetáceo tan cerca del bote.

El video más destacado fue publicado por Analía San Leandro, quien logró observar al gigante marino a pocos metros de distancia. Este avistamiento es significativo ya que se trata de la primera vez que se registra a una ballena azul (Balaenoptera musculus) desde un bote en esta región, un hecho que resalta la biodiversidad del Golfo San Jorge.

Desde Proyecto Cetáceos GSJ, expresaron: "Primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge".

Además, este domingo, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, también compartió un video donde se lo ve junto a una ballena durante el Primer Encuentro de Pesca Embarcada de Puerto Madryn. "No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan", manifestó.