Reclamo por el atraso de pago de IOMA a una cuidadora y una acompañante terapéutica

Este martes al mediodía, en la puerta de la Casa de la Provincia donde se encuentra la oficina local de IOMA, Rosana, mamá de Santino Tolosa, reclamó por el incumplimiento de pago de la obra social a dos prestadoras que asisten al menor que padece parálisis cerebral grado 4.

Rosana manifestó que “a la cuidadora de Santino le abonaron el trabajo de diciembre y enero, y hasta la fecha van a ser cuatro meses que IOMA no le paga. Es vergonzoso”.

La situación es desesperante para la familia del niño, que necesita asistencia y acompañamiento las 24 horas: “Santino no habla, Santino no camina, se alimenta por sonda, requiere de una persona continuamente”.

“Yo ya he tocado un montón de puertas, incluso la sede de IOMA acá, en la Casa de la Provincia. Primero tenía respuesta, después no me contestaron más los mensajes. Hasta he llegado a hablar con la gobernación, pero la realidad es que la cuidadora sigue sin cobrar y corremos el riesgo de que Santino deje de tener cuidadora, porque lamentablemente yo no puedo pagarle” añadió.

“A mí como mamá esta pelea me agota, me entristece, pero después me vuelvo a levantar porque yo tengo que pelear por él y defender sus derechos” lamentó la mujer.

Rosana estuvo acompañada por la AT Noelia Aedo (Mat. 222462), quien consideró que “la espera ya es insostenible. Se va complejizando todo, tanto para la familia como para nosotros los prestadores”.

“En mi caso yo llevo dos meses sin cobrar, pero sé de colegas a las que les deben tres, cuatro y hasta seis meses trabajados” señaló.

Consultada sobre la situación actual de las acompañantes terapéuticas, que en varias situaciones han expuesto conflictos con la obra social provincial, Noelia dijo que “nosotras nos volvimos expertas, todos los días entramos al sistema de IOMA para ver si se recibió la factura, si hubo algún movimiento, si tenemos orden de pago. Todos los días esa es una actividad más que llevamos las acompañantes, en la lucha y en la espera del pago de nuestros honorarios”.

“La lucha es continua y nos acompañamos mutuamente, nosotros a la familia y la familia a nosotros en este reclamo” concluyó.