Más de 120 instituciones participaron del desfile por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo

El frío y la neblina de este lunes se contrarrestaron con el vivo color de la bandera nacional argentina sobre la calle Rivadavia, en el marco de las actividades por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo.

Unas 3000 personas, en representación de más de 120 instituciones, desfilaron este feriado por el centro de la ciudad desde las 10:30 de la mañana ante la atenta mirada de familiares, vecinos de la ciudad y autoridades municipales y entidades locales. La galería de fotos se puede ver acá

El programa de la jornada comenzó a las 8:45 con el izamiento de la bandera nacional en la plaza Coronel Olavarría, y luego los presentes se dirigieron a la iglesia San José para presenciar el tradicional Tedeum.

En paralelo, en la esquina de Rivadavia y San Martín ya había comenzado la elaboración del gran locro patrio que será compartido después del mediodía.

Por la noche, el Teatro Municipal será escenario de la Velada de Gala, en la que actuarán el Ballet Folklórico Municipal junto al dúo conformado por Luna Orioli y Valentina Fernández y los músicos Cristian Naab, Dario Galzadet, Kevin Dascon y la artista María Laura Tropea.

Las instituciones que desfilan

Escuelas Municipales de Artística, Jardines maternales Municipales (El Hornerito, Arco Iris, Colores, Mi Casita, Principito, Papa Francisco, Rayito de Sol, Piruetas, Lucerito, Rincón Feliz, Los Niños Primero, La Lomita, Rinconcito Feliz Durañona y Belén). Jardines Mami, 901, 902, 907, 915, 916, 918, 929, Barquito de Papel, Niño Feliz, Jardín Privado Libertas, Jardín de Infantes Nuestra Señora de Rosario y Anexo Preescolar Estrada San Vicente.

Instituto Helen Keller, Escuela de Educación Especial 502, Escuela Especial Casa de María, Taller Protegido Crecer juntos, Taller Protegido Juntos por vos, Talleres Protegidos Olavarría, Ideo.

Escuelas primarias 2, 4, 8, 17, 36, 39, 49, 53, 59, 60 y 81; escuelas primarias de adultos 702, 703 y 715; Polo Educativo Las Piedritas (Jirimm 8 EP 34 ES 20); Escuela Nuestra Señora de Fátima; ECEA y Jardín Conejito Blanco; escuelas secundarias técnicas 1 y 2; secundaria 1, secundaria 10; CENS 451, 452 y 453.

CEC 801 El Provincial, CEPEAC 1, Escuela y jardín Fray Mamerto Esquiú, Colegio San Antonio, Cáneva, Alfa y Omega, secundaria Mariano Moreno, Instituto Superior Santo Tomás de Olavarría, Escuela de Educación Artística 3, Centro de Educación Física 44, Conservatorio de Música, Escuela de Artes Visuales Miguel Galgano, Iteco, Instituto Gastronómico Olavarría.

Comunidad de Guías Zona Nahir, Cooperadora del Hospital de Oncología, Asociación Civil Ola Rosa, Pelucas Solidarias, Club Estudiantes, Club El Provincial, Aguilas Blancas Futbol Club, Grupo Scout Cristo Rey Loma Negra, Grupo Scout Santa Helena, Centro de Adaptación Laboral Teresa de Calcuta, Comisión de Damas por la Sonrisa de un Niño, Casa de la Cultura A Fortabat Loma Negra, Construyendo Comunidad Villa Alfredo Fortabat, Por Más Sonrisas Festival de Doma, Agrupación Repiquetear, Agrupación de Baile Senderos.

Foto Club Olavarría, Escuela de Danzas El Fulgor, Escuela de Modelos Marcela Figueroa, Embajadores culturales del Carnaval de Olavarría, Unidad Canina de Búsqueda, Iglesia cuadrangular Nueva Vida, Union Colectividades, Kamen Eslovenos, Veteranos de Guerra 2 de Abril, Veteranos Naciones Unidas, Veteranos Continentales.

Estación Departamental de Policía, Comando de Prevención Rural, Subdelegación Policía Científica, Sub DDI, GAD, UTOI, Escuela de Policía, Servicio Penitenciario, Ejército, Bomberos, Hospital Héctor Cura, EMO, Agrupación Amigos de Olavarría Motos, AMCO, Autos clásicos.

Mujeres rurales, Gauchos Peregrinos San José, Centro Tradicionalista La Seguidora, Gauchos Peregrinos San Cayetano, Tropilleros Olavarría, Amigos de la Tradición y El Remanso Criollo.