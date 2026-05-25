Cayó la banda que robó en la casa de Juan Martín Del Potro

La DDI de Azul logró la desarticulación de una banda internacional acusada de cometer robos en viviendas de deportistas de alto perfil. El operativo culminó este domingo con la detención de dos ciudadanos chilenos sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional, junto a otros tres sospechosos, tras una serie de procedimientos coordinados entre distintas jurisdicciones.

La investigación se inició tras el asalto a la casa del extenista Juan Martín del Potro en Tandil, ocurrido el 15 de mayo pasado, entre las 17 y las 19. Los delincuentes ingresaron a la propiedad al romper una ventana.

Los asaltantes sustrajeron pertenencias personales, algunas de ellas de gran valor sentimental y deportivo para la familia del extenista.

Entre los objetos robados figuraban una cadena de oro con un dije en forma de cruz, una alianza de oro con inscripción, relojes, perfumes, una raqueta marca Babolat color blanca y amarilla, dos relojes fuera de funcionamiento, uno marca Swatch color blanco y otro marca Nike color rojo, un Rolex y premios de torneos. También se llevaron dinero.

Los ladrones posaban con los relojes robados

El análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo permitió identificar un Chevrolet Astra color bordó como el vehículo utilizado por los delincuentes.

El automóvil figuraba a nombre de L.R., aunque los detectives determinaron que el auto registraba una infracción de tránsito y que su conductor era Ignacio Zúñiga Cartes, ciudadano chileno que había sido parte de una banda dedicada a robos en casas de deportistas famosos en Estados Unidos.

La colaboración con la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) confirmó que el vehículo estuvo en la Ciudad de Buenos Aires días antes del robo y que fue conducido tanto por Zúñiga Cartes como por Walter Damián D’Amelio, argentino, quien también había quedado bajo investigación.

Al mismo tiempo, de tareas de campo, análisis de cámaras y testimonios, se estableció que después del hecho, el vehículo pasó por la localidad de Ayacucho, donde se detuvo a cargar combustible en la estación de servicio de la ruta provincial 29.

En ese momento, los integrantes de la organización fueron captados por una cámara de seguridad, que resultó clave para identificarlos.

A lo largo de los días siguientes, el personal de la DDI Azul realizó seguimientos, intervenciones telefónicas y análisis de comunicaciones, que permitieron trazar los desplazamientos de los sospechosos por distintas ciudades y vincularlos con otros hechos.

Tras las evidencias obtenidas, la Justicia libró órdenes de detención para Zúñiga Cartes, D’Amelio y Bastián Jiménez Freraut, otro ciudadano chileno con pedido de captura vigente por robo con intimidación en Chile y alerta roja de Interpol solicitada por Estados Unidos.

Este sábado, durante un operativo conjunto con la Policía Federal Argentina (PFA), se detuvo a Zúñiga Cartes y Jiménez Freraut en la terminal de Retiro cuando se disponían a abordar un micro hacia Posadas, Misiones.

Cayeron por un error sumamente amateur: ambos entregaron sus documentos para ser controlados antes de abordar el micro, en medio de operativos en la terminal intensificados por el fin de semana largo. Allí, se encontró que la Justicia requería sus capturas.

Este domingo, en tanto, la investigación avanzó con el seguimiento de reportes telefónicos, que permitió localizar un Fiat Cronos negro en la Ruta Provincial 7, rumbo a Junín.

Personal de la DDI Junín y de Seguridad Vial de la provincia interceptó el vehículo y detuvo a Walter Damián D’Amelio, quien tenía pedido de detención en la causa, junto a Rodolfo Esteban Cartes Escobar y Alfredo Eduardo Espinoza Gallardo, ambos chilenos, y a una mujer argentina que fue identificada y convocada a declarar.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 16, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza, del Departamento Judicial Azul.

Los detenidos enfrentan una acusación por robo y asociación ilícita, mientras que se continúan las diligencias para esclarecer si participaron en otros hechos similares en el país y el exterior. (Con información de Infobae)