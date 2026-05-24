Liga Provincial: Estudiantes cayó en el “Maxi”

Estudiantes sumó una nueva derrota en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet para la Primera División Femenina.

El “Bataraz” cayó 64 a 47 ante 9 de Julio de Bahía Blanca en el duelo correspondiente a la 6° fecha de la Fase Regular.

En un encuentro de trámite cambiante, las “albinegras” pagaron caro un muy poco efectivo segundo cuarto y no fue suficiente la reacción de la segunda mitad que mostró el mejor básquet en lo que va del torneo.

En el plano individual, Agostina Chantiri fue la máxima anotadora de Estudiantes con 21 puntos, mientras que María Emilia Rojas aportó 14 unidades para sostener la ofensiva albinegra.

Será tiempo de seguir entrenando, corregir detalles y continuar trabajando con la misma convicción para afrontar los próximos compromisos.

Síntesis Estudiantes – 9 de Julio:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Rincón, J. y Zárate, N.

Estudiantes (47): Lemma (2), Bellinzoni (3), Sak (4), Chantiri (21), Rojas (14) -FI- Juárez (0), Mereles (0), Barrera (0), Vendeirinho (3). DT- Ramiro Bou

9 de Julio (64): Fernández (10), Althabe (13), Martín (0), Sorzini (9), Larrasolo (11) -FI- Flores (9), Azaroff (2), Maurer Bermejo (5), Bussettti (5). DT- Julián Turcato

Parciales: 18 – 19; 23 – 34; 42 – 46 y 47 – 64