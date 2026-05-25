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 - 25 de Mayo de 2026 | 13:32

Zubillaga representó al país en el Campeonato Mundial

En la jornada del “Día de la Patria”, Cristian Zubillaga representó al país de la mejor manera y dijo presente en la primera de las rondas del Campeonato Mundial.

En Abensberg, tuvo lugar durante este lunes, la primera ronda de clasificación del Gran Premio FIM de Speedway y uno de los protagonistas fue el olavarriense Cristian Zubillaga.

 

Luego de obtener el tercer puesto en el campeonato Internacional que tuvo lugar durante varios meses en el país, Zubillaga fue convocado para representar a Argentina en una de las rondas del Campeonato Mundial de Speedway Grand Prix que organiza la Federación Internacional de Motociclismo.

 

La competencia contó con pilotos de cuatro continentes en Abensberg en búsqueda de cinco plazas para el Grand Prix Challenge de Speedway, que se celebrará en Italia en julio.

 

En lo que respecta a la actuación del olavarriense, en el circuito Wack Hofmeister Speedway Stadium, terminó en el 13° lugar de la clasificación con 4 puntos.

 

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