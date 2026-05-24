Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría tuvo continuidad del Torneo Apertura para las tres categorías en diversos escenarios y muchos goles.
Con muchos goles se completó la 11° fecha en la División +42 y también fue turno de la 10° en +55. Además, en +50 iniciaron las revanchas.
Los resultados:
+42
Villa Magdalena 2 (Bargas, Dolezor) – 0 Molino Viejo
Deportivo Olavarría 0 – 2 (Avalos, Ramos) Sociedad de Fomento Mariano Moreno
El Provincial 1 (Sibiglia) – 0 Santa Luisa
Santa Águeda 1 (Hait) – 2 (Fernández, Narváez) Lo Viejo Funciona
Santa Catalina 1 (Moreno) – 0 Ferro Seniors
Deportivo Fran 9 (Aragón, Crispín, Cavalieri, Pacheco -6-) – 0 Villa Aurora
Tercer Tiempo 0 – 2 (Schroh -2-) San Martín
10 de Junio 0 – 2 (Goñi, Islas) Mariano Moreno
Club Hinojo 0 – 1 (Zibecchi) La Candela
Loma Negra 6 (García, Montero -2-, Pellejero -3-) – 0 Amanecer Argentino
+50
Los Tigres 2 (Merlos, Violante) – 3 (Melotto, Muza, Rodríguez) La Candela
Carboneros 3 (Dentaro, Messineo, Sánchez) – 2 (Castro, Ibarra) Peña de Boca
Sociedad de Fomento Los Robles 3 (Fernando, Ruiz, Quintero) – 5 (Coumeig, Pender -3-, Salvareschi) Pueblo Nuevo
Truck Vial 1 (Cardoso) – 1 (Benítez) Pinturas Norres
El Fortín 5 (Cazzot, Grasetti -2-, Ramírez -2-) – 0 Complejo El Indio
+55
Mecánica Cortez 1 (Mourlas) – 1 (Paredes) Independiente Loma Negra
Pueblo Nuevo 0 – 3 (Andreu -2-, Giménez) Independiente de Chillar
Viajantes 1 (Quintana) – 2 (Carderón, Dargel) Espigas
Camioneros 2 (Escobar, Gómez) – 0 Ferro
Carboneros – Hinojo (Partido suspendido)
Mariano Moreno 8 (González -5-, Guiñar, Montesino, Ponce) – 0 La Tradición
La Candela 2 (Cunioli, Yaben) – 2 (Cáceres, Eyarch) Defensores de Hinojo
Agrupación Malvinas 0 – 0 Veteranos Continentales
Libre: El Fortín