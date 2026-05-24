Arrancó la Copa “Juan Domingo Marinangeli” y ganó Espigas 

Arrancó la Copa “Juan Domingo Marinangeli” en el Enrique De la Quintana y fue con victoria de Espigas.

Espigas venció 1 a 0 a Hinojo en condición de visitante y accedió a la siguiente llave del primer certamen del año para los equipos olavarrienses. El gol del elenco ganador fue obra de Federico Bustos.

En la jornada del próximo lunes, Sierra Chica y Colonias y Cerros cerrarán los duelos de ida de esta fase inicial entre los eliminados en Unión Deportiva Regional y dirá presente Juan Domingo Marinangeli, quien dará el puntapié inicial de la competencia.