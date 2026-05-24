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 - 24 de Mayo de 2026 | 18:19

Arrancó la Copa “Juan Domingo Marinangeli” y ganó Espigas 

En la tarde del domingo, se puso en marcha este domingo una nueva competencia de la Liga de Fútbol de Olavarría y fue con victoria de Espigas.

Foto: Archivo Amparo Lamique

Arrancó la Copa “Juan Domingo Marinangeli” en el Enrique De la Quintana y fue con victoria de Espigas.

 

Espigas venció 1 a 0 a Hinojo en condición de visitante y accedió a la siguiente llave del primer certamen del año para los equipos olavarrienses. El gol del elenco ganador fue obra de Federico Bustos.

 

En la jornada del próximo lunes, Sierra Chica y Colonias y Cerros cerrarán los duelos de ida de esta fase inicial entre los eliminados en Unión Deportiva Regional y dirá presente Juan Domingo Marinangeli, quien dará el puntapié inicial de la competencia.

 

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