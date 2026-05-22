Ley de Zona Fría: el cálculo que alarma para el bimestre más frío

Desde el pasado miércoles, cuando por 132 votos a favor, 105 en contra y cuatro abstenciones el Gobierno nacional logró la media sanción en la Cámara de Diputados del recorte en los subsidios al gas por el régimen de “Zona Fría” la mayoría de los olavarrienses se están preguntando cuánto tendrán que pagar este invierno, cuando empiecen a llegar las facturas más pesadas.

La iniciativa oficial restringe la bonificación de hasta el 50% de la tarifa de gas únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna y excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo en la mayor parte de Cuyo, Buenos Aires, Córdoba, sur de Santa Fe y San Luis.

En esa reforma impulsada entre otros por la ex diputada olavarriense Liliana Schwindt, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Un analista de cuestiones económicas de una de las regiones afectadas, más precisamente Cuyo, hizo un informe sobre el impacto que significará en los usuarios de aquella región que el subsidio vuelva a correr sólo para los habitantes de la Patagonia, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe.

El cálculo lo practicó sobre un beneficio del 50% que implicó un desembolso de 31.465,31 pesos, sobre un estimado sin beneficio de 55.178,79.

En una proyección bimestral de 696 metros cúbicos de 696 metros cúbicos por cada factura mensual con el régimen de “Zona Fría” que rige en la actualidad debería pagar 78.904 pesos, con el ajuste que ya logró media sanción subiría a 138.368 (un aumento de 59.465 pesos).

Llevado al valor bimestral con el nuevo régimen pasará de abonar 157.807 pesos a 276.737 pesos (un aumento de 118.930 pesos).

Traslada la pregunta a este investigador con una factura de Olavarría tipo residencial, categoría R3-2, para el período 26-05-25 al 26-07-25 que implicó un total a pagar por mes de 67.135 pesos respondió con un cálculo estimativo.

“Serán unos 130 mil pesos por mes y arriba de 250 mil pesos el bimestre” proyectó.