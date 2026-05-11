El viernes finaliza el acuerdo del Gobierno y las petroleras

Este lunes se produjeron oscilaciones en Olavarría en el precio de los combustibles, aunque la gran expectativa está centrada en el viernes, que se vence el acuerdo de amortiguación de precios que pactaron YPF y las principales petroleras del país con el Gobierno nacional el 1° de abril.

En los surtidores locales de YPF el Diesel 500 pasó de los $2229 de este domingo a $ 2236 este lunes, mientras la nafta Súper mantuvo su valor, la Infinia bajó $3 y la Infinia Diesel cayó otros $ 4.

El acuerdo vigente entre YPF, Shell, Axion, Puma y otras empresas del sector limitaba el traslado inmediato de las fuertes subas del crudo internacional hacia los precios de venta en la Argentina.

El final de este mecanismo -que logró contener a nivel local el impacto de la volatilidad del crudo internacional producto de la guerra que iniciaron Israel y Estados Unidos en el cercano Oriente- anticipa un inminente ajuste coordinado en los surtidores, presionado además por la reciente actualización impositiva dictada por el Gobierno nacional.

Según confirmó Horacio Marín, CEO de YPF, para este lunes está pautada una reunión entre los principales actores del sector para definir los pasos a seguir. La comunicación oficial sobre los próximos ajustes se dará a conocer tras ese encuentro.