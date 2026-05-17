Proponen eliminar el impuesto a las compras con tarjeta en la provincia

Un grupo de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un proyecto para eliminar el impuesto de sellos que la provincia de Buenos Aires aplica sobre las compras realizadas con tarjeta de crédito.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de la iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense por el diputado Oscar Liberman, en la que se busca derogar el gravamen que la Provincia aplica en cada compra con tarjeta de crédito de los bonaerenses.

Lograr “un sistema tributario más justo” y generar un “impacto positivo en el consumo formal” es el espíritu del proyecto.

Naturalmente, además del legislador Liberman, la iniciativa lleva la firma de 16 diputados de La Libertad Avanza y pretende derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), el cual grava con una alícuota del 1,2% todos los débitos o cargos del período formalizados con tarjetas de crédito.

Además, viene a modificar el artículo 258 del mismo código y la Ley Impositiva vigente número 15.558, que tiene que ver con el impuesto de sellos sobre estas operaciones.