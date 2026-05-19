“La derogación de la Zona Fría tendrá un alto impacto en los trabajadores”

La concejal Liliana Schwindt, una de las principales impulsoras en sus tiempos de diputada nacional del régimen de Zona Fría, advirtió este martes que la derogación de la tarifa y el cambio del esquema de subsidios energéticos “tendrá un impacto muy fuerte en Olavarría, especialmente sobre los sectores medios y trabajadores, que hoy todavía conservan algún nivel de ayuda estatal en las tarifas”.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles un proyecto impulsado por el oficialismo, que busca actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías.

El nuevo texto redefine el universo de la Zona Fría para circunscribirlo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.

En Olavarría hay 37.927 usuarios residenciales de gas. De ese total 13.742 usuarios (un 36%) reciben actualmente un subsidio del 50%; 24.185 usuarios (64%) reciben un subsidio del 30%.

“La preocupación radica en que muchas personas podrían perder el beneficio amplio que hoy poseen y pasar a depender de un sistema más restrictivo, sujeto a controles y validaciones, sin garantías claras sobre cuánto alivio económico recibirán finalmente en la tarifa” remarcó la concejal.

Si se analiza por nivel socioeconómico planteó Schwindt, la composición local es 39% Nivel 1 (ingresos altos), 35% Nivel 2 (ingresos bajos) y 26% Nivel 3 (sectores medios).

“El problema es que el esquema de segmentación N1, N2 y N3 prácticamente deja de tener sentido con el nuevo sistema que impulsa el Gobierno nacional, porque se avanza hacia un modelo de subsidio focalizado” dijo.

En este sentido, explicó que “ya no alcanza con pertenecer a un segmento, sino que el usuario deberá atravesar validaciones y revisiones para conservar descuentos”.

Esto significa que ya no existiría una compensación general para todos los usuarios alcanzados por la ley. “No será el 50% para bajos ingresos y el 30% para medios, sino que únicamente quienes logren acceder al subsidio energético recibirían un adicional por residir en una zona de bajas temperaturas como Olavarría” dijo.

Esto implicará varias consecuencias para Olavarría, dijo la concejal:

* Miles de familias que hoy tienen subsidios podrían perderlos parcial o totalmente.

* Los sectores medios (N3), que representan más de una parte importante de la Ciudad, son los más expuestos a quedar afuera.

* También muchos hogares N2 podrían sufrir recortes por errores administrativos, incompatibilidades o nuevas exigencias burocráticas.

“La eliminación del beneficio de Zona Fría agrava aún más la situación, porque encarece directamente el costo del gas en una ciudad donde el invierno tiene un fuerte impacto climático y económico” insistió la concejal.