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Un hombre de 29 años, detenido por varios hechos de violencia de género

Fue capturado este miércoles por orden judicial, ya que había sido declarado en rebeldía. La Policía lo interceptó en la vía pública, en la zona de Merlo y Riobamba. Afronta al menos seis causas. 

 

Este miércoles detuvieron a un hombre de 29 años acusado de varios hechos de violencia de género, sumado a un episodio de atentado a la autoridad a mano armada.

 

Según se informó, el masculino había sido declarado en rebeldía por la Justicia, por lo que el TOC 1 de Azul ordenó su detención.

 

Personal de la Comisaría Primera montó un operativo en inmediaciones a su domicilio y finalmente lo capturó en Merlo y Riobamba.

 

Afronta cargos en su contra por “I) violación de domicilio –dos hechos– amenazas simples, agresión con arma -dos hechos- amenazas agravadas por el uso de armas y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada en concurso real, y lesiones leves agravadas por haber sido provocadas por un hombre a una mujer mediando violencia de género.

 

 

 

 

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