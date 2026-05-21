Un hombre de 29 años, detenido por varios hechos de violencia de género

Este miércoles detuvieron a un hombre de 29 años acusado de varios hechos de violencia de género, sumado a un episodio de atentado a la autoridad a mano armada.

Según se informó, el masculino había sido declarado en rebeldía por la Justicia, por lo que el TOC 1 de Azul ordenó su detención.

Personal de la Comisaría Primera montó un operativo en inmediaciones a su domicilio y finalmente lo capturó en Merlo y Riobamba.

Afronta cargos en su contra por “I) violación de domicilio –dos hechos– amenazas simples, agresión con arma -dos hechos- amenazas agravadas por el uso de armas y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada en concurso real, y lesiones leves agravadas por haber sido provocadas por un hombre a una mujer mediando violencia de género.