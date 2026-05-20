Tiró un animal muerto en un camino rural e intentó fugarse de la policía

Un llamativo episodio se registró en la zona rural de Bolívar, donde un hombre fue aprehendido luego de intentar escapar de la policía mientras trasladaba un animal vacuno muerto en la caja de una camioneta.

Según informó oficialmente el Comando de Prevención Rural de la localidad, el hecho ocurrió durante recorridas preventivas realizadas en el marco del operativo "Corredor Rutero y Caminos Rurales" en un camino del Cuartel I.

De acuerdo a fuentes policiales, los efectivos interceptaron una camioneta que transportaba un vacuno sin vida. Al ser identificado, el conductor aseguró que había encontrado el animal muerto a la vera del camino y en estado de descomposición.

Siempre según la versión oficial, el hombre se mostró agresivo ante la intervención policial y descendió el animal sobre el camino rural, desobedeciendo las indicaciones impartidas por el personal.

Posteriormente volvió a subir al vehículo y se retiró del lugar a alta velocidad, lo que dio inicio a una persecución en la que intervino un segundo móvil policial. El seguimiento finalizó en el predio rural que ocupa el involucrado, donde finalmente fue aprehendido.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 15 de Bolívar, a cargo de la fiscal Julia María Sebastián. El acusado fue indagado y quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de desobediencia.

Fuente: La Mañana