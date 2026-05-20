Liberaron al olavarriense imputado en una causa de narcotráfico

En las últimas horas se dispuso la libertad del olavarriense Jorge Schomfeld, quien cursaba un arresto domiciliario en el marco de una causa por narcotráfico en la cual se lo señala como “intermediario financiero”.

La novedad fue confirmada por su abogado, César García, quien aclaró que el Policía retirado continúa imputado en la causa mientras avanza la investigación aunque cesó la prisión domiciliaria. “Una batalla ganada” celebró.

Hace poco menos de un mes se realizaron 9 allanamientos en distintos puntos del centro de la provincia de Buenos Aires (Azul, Olavarría y Laprida), los cuales permitieron desarticular una red de venta de droga que venía siendo investigada desde octubre de 2025.

La misma funcionaba con una particularidad: su líder, actualmente alojado en la Unidad Penal 7 de Azul, coordinaba las operaciones desde prisión. Su pareja y familiares cercanos cumplían roles clave en la logística, tales como provisión, fraccionamiento y distribución de la droga.

En esta red, el ex policía jubilado aparece como el encargado de recibir “el dinero en billeteras electrónicas y devolverlo en billetes, sean pesos o dólares”.

Los allanamientos terminaron con 6 personas detenidas, entre ellas Schomfeld (con domicilio en General Paz casi Lamadrid), y el secuestro de cocaína y marihuana, dólares y otros elementos de interés para la investigación.