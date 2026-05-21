“El medicamento es un bien social, no una mercadería”

Celeste Fernández Chaves, titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, se refirió a los allanamientos realizados este miércoles por la DDI para la detección de venta de medicamentos en locales no habilitados.

“Nos enteramos a través de los medios” dijo acerca del procedimiento y añadió que “esto es bueno, es una labor que viene haciendo el Colegio de la Provincia. Ellos trabajan en forma directa y sin darle demasiada publicidad al tema, para que cuando sean los allanamientos se pueda realmente encontrar lo que van a buscar”.

“Nosotros el año pasado presentamos desde el Colegio un proyecto de ordenanza donde se trataba este tema de la venta libre de medicamentos fuera de las farmacias” recordó Fernández Chávez.

“En la Provincia de Buenos Aires tenemos una ley muy fuerte que es la 10.606, que es la que regula la venta de medicamentos y prohíbe su venta fuera de las farmacias. Indica que se tienen que dispensar siempre en farmacias y siempre a través de un farmacéutico. Por más que sean de venta libre no se pueden dispensar en kioscos, en supermercados ni en nada por el estilo” expresó.

La titular del Colegio de Farmacéuticos local, además, indicó que “el espíritu del DNU 70 dice que con la venta libre se está generando un riesgo enorme a la población, porque por más que sean medicamentos venta libre no quiere decir que sean inocuos”.

“El farmacéutico cuenta con el conocimiento necesario puesto a disposición del paciente, que va a tener un asesoramiento y la certeza de que lo está recibiendo de manos seguras, reconociendo un camino desde el laboratorio productor a través de una droguería, de ella a una farmacia y una trazabilidad que se puede seguir” valoró.

“Cuando se compra en un supermercado o en un kiosco no están aseguradas las condiciones de conservación. Todos los medicamentos requieren diferentes formas de conservación con respecto a la temperatura, la humedad, la luz y un montón de cosas; el farmacéutico tiene el conocimiento de cómo almacenarnos” dijo.

Fernández Chávez se refirió además a la necesidad de un uso adecuado según el estado de salud del paciente, cosa que no tienen por qué saber aquellos que venden medicamentos por fuera de los canales apropiados.

“En la provincia de Buenos Aires existe una red de farmacovigilancia que ante cualquier inconveniente con un medicamento que en 48 horas se puede retirar ese medicamento de todas las farmacias del país y devolverlo al laboratorio” explicó.

“No estamos pretendiendo exclusividad en la venta por decirlo de alguna manera, sino que en realidad es una cuestión sanitaria que tiene que ver con el rol que cumple el farmacéutico, que es parte del personal de salud, porque el medicamento se debe tratar como un bien social y no como una mercadería” subrayó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría.