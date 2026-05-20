Nueva reunión de la comisión de obras para infraestructura rural

En el cierre de la tarde del último miércoles se concretó en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín un nuevo encuentro de la denominada Comisión para Obras de Infraestructura Rural, el espacio de diálogo y labor interinstitucional que había sido creado por Ordenanza en 2017.

Se trató de la segunda reunión, en la cual quedó definida oficialmente tanto la constitución e integrantes, como así también cuál será la dinámica de funcionamiento que tendrá esta Comisión que es encabezada desde el Municipio y que cuenta con la participación activa de la Mesa Agropecuaria, a través de las distintas entidades que la componen, el Concejo Deliberante, la Facultad de Ingeniería y el área de Educación.

La actividad contó con la participación de la Jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña y el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon. Además, para la ocasión se contó con la presencia de la Secretaria de Economía y Hacienda, Eugenia Bezzoni, quien llevó a cabo la presentación de un informe sobre el Fondo de Infraestructura Rural, en el que detalló su ejecución durante la primera parte del corriente año y la proyección para el resto del 2026.

Durante la exposición, además, respondió las consultas e inquietudes de los distintos integrantes de la Comisión.

Posteriormente, se llevó a un cabo un detalle de las obras que actualmente se encuentra en ejecución en distintos tramos de la Red Vial Rural, sumado a la mención de los trabajos que están próximos a iniciarse en materia de mantenimiento y mejora de la traza.

Por último, el secretario de Obras Públicas informó a los integrantes de la Comisión acerca de la firma de un convenio con la Autoridad del Agua, la cual llevada a cabo días atrás por el intendente Maximiliano Wesner.

A partir de esa rúbrica el Municipio posee la facultad de poder realizar relevamientos, controles e incluso recibir denuncias referidas a obras hidráulicas no declaradas, como lo pueden ser canales clandestinos.