Allanaron 15 comercios en Olavarría por venta ilegal de medicamentos

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Olavarría llevó adelante este martes un importante operativo que incluyó quince allanamientos simultáneos en diversos comercios de la ciudad, en el marco de una causa por la presunta venta ilegal de medicamentos sin la debida autorización.

De los procedimientos participaron efectivos de la SubDDI Olavarría junto a personal de la DDI Azul, SubDDI Las Flores, SubDDI Tandil, SubDDI Benito Juárez, SubDDI Bolívar y el Comando de Prevención Rural (CPR) de Olavarría.

Según se informó oficialmente, en los locales allanados se realizaba la comercialización de medicamentos incumpliendo la normativa vigente, que establece que este tipo de productos únicamente puede ser vendido por profesionales habilitados y en establecimientos autorizados.

Las órdenes de allanamiento fueron expedidas por el Juzgado de Garantías Nº1, mientras que la investigación y el operativo estuvieron a cargo de la UFI Nº 7, encabezada por el fiscal Christian Urlezaga.

Además, durante los procedimientos trabajaron inspectores de la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes en cada uno de los comercios inspeccionados.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron distintos medicamentos y se notificó a los responsables de los comercios por el delito de “venta ilegal de medicamentos”.