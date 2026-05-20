Un hombre detenido tras robar armado en dos locales

Este martes personal policial de la Comisaría Segunda realizó tres allanamientos luego de que el domingo se consumaran dos robos a mano armada en avenida Colón al 4100 y Chicalana al 4000 por parte de dos hombres.

Luego de investigaciones de las imágenes de cámaras de seguridad cercanas y pericias en los locales, fuentes policiales informaron que se logró establecer la identidad de los autores que habrían consumado los robos de dinero en efectivo.

En esa línea, el Juzgado de Garantías 2 de Olavarría a cargo del Dr. Carlos Villamarin, dispuso tres allanamientos en domicilios en Álvaro Barros al 600, Dorrego al 4000 y en Hipólito Yrigoyen al 4000.

En la primera locación se logró la detención de un hombre de 28 años, en el segundo lugar la imputación al que sería el acompañante en los hechos delictivos, y el último, según indicaron, sería donde ocultaban elementos de interés.

La causa está caratulada como “Robo agravado por el uso de arma de fuego”. Interviene la UFI N° 7.