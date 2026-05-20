El debate por el recorte a los subsidios al gas avanza en Diputados

La Cámara de Diputados debate la limitación de las denominadas “zonas frías”, con la que el Gobierno busca recortar subsidios a la provisión de gas natural en distintas regiones del país, en medio de negociaciones con gobernadores que influyen en distintas bancadas del cuerpo.

La votación tendrá lugar tras el cierre del debate que harán los jefes de bloques. Según las estimaciones del oficialismo, el Gobierno se llevará esta noche la media sanción de su propuesta, que deberá ser girada al Senado.

La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a eliminar el subsidio del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (como Olavarría, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

En adelante, si esta iniciativa prospera, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.

Los diputados opositores a la medida denunciaron que esta decisión impactará en más de 4 millones de hogares en las distintas provincias que verán incrementada notablemente la factura de gas. Alertaron que se trata de un verdadero "tarifazo".