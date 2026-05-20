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Convocan a escritores locales para la 30ª Feria del Libro

La inscripción estará abierta hasta el 12 de junio inclusive. El evento se realizará del 2 al 4 y del 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural “San José”. 

La 30ª Feria del Libro y el 5º Festival del Libro ya tienen fecha confirmada en la Ciudad, se realizarán del 2 al 4 y del 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural San José. 

El evento, que ofrece una gran diversidad de propuestas para la comunidad como presentaciones, charlas, talleres, exposiciones y espacios recreativos, tiene abierta la inscripción para que escritores locales formen parte del mismo. 

La propuesta se enmarca en la presentación de escritores locales, regionales y nacionales para brindar la posibilidad de dar a conocer sus obras.

En este sentido, hasta el próximo 12 de junio inclusive, se desarrollará la inscripción de escritores locales, que podrán realizar a través de un formulario online en la web del Municipio.

Desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio aclararon que el cupo de escritores seleccionados será limitado dada la programación prevista.

“Una vez finalizado el período de inscripción, los organizadores se comunicarán con cada solicitante para informar si los autores quedan confirmados dentro de la programación 2026 y en tal caso cuál será el día, horario y sala de presentación, así como otras especificaciones que resulten necesarias”, explicaron.

Asimismo, indicaron que los organizadores se reservan el derecho a proponer a los solicitantes la presentación conjunta y/o colectiva de obras/autores afines en el ámbito de una misma mesa.

 

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