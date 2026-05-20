Taekwondo: presencia olavarriense en un Torneo Nacional

Representantes de la escuela taekwondo Olavarría Carosella obtuvieron excelentes resultados en un Torneo Nacional.

El maestro Andrés Carosella, acompañado por sus alumnos e instructores Matías Moretti y Juan Lopetegui, se destacaron en la cita nacional en las modalidades lucha y formas.

Entre las presentaciones destacadas hubo primer puesto en Lucha para Joaquín Corrales y Uxia Pacheco y también medalla de oro en Formas para Ximena Urrutia y Macarena Carosella.

Lara Vicente fue tercera en Lucha y tercera en Forma, Franchesco Inostroza logró el segundo puesto en Lucha y segundo puesto en Forma, Emilia Fonseca fue segunda en Lucha y también en Forma y Genaro Weimann logró medalla de plata en Forma.

Además, tuvieron una destacada participación Bruno Romanelli y Vladimir Pacheco, quienes también representaron de gran manera a la delegación local.