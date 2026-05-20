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 - 20 de Mayo de 2026 | 17:48

Taekwondo: presencia olavarriense en un Torneo Nacional

El pasado fin de semana, taekwondistas olavarrienses dijeron presentes en un Torneo Nacional que tuvo lugar en Morón.

Representantes de la escuela taekwondo Olavarría Carosella obtuvieron excelentes resultados en un Torneo Nacional.

 

El maestro Andrés Carosella, acompañado por sus alumnos e instructores Matías Moretti y Juan Lopetegui, se destacaron en la cita nacional en las modalidades lucha y formas.

 

Entre las presentaciones destacadas hubo primer puesto en Lucha para Joaquín Corrales y Uxia Pacheco y también medalla de oro en Formas para Ximena Urrutia y Macarena Carosella.

 

Lara Vicente fue tercera en Lucha y tercera en Forma, Franchesco Inostroza logró el segundo puesto en Lucha y segundo puesto en Forma, Emilia Fonseca fue segunda en Lucha y también en Forma y Genaro Weimann logró medalla de plata en Forma.

 

Además, tuvieron una destacada participación Bruno Romanelli y Vladimir Pacheco, quienes también representaron de gran manera a la delegación local.

 

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