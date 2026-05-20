Liga Federal: Racing y Estudiantes saben fecha de Play-In

La Liga Federal definió las fechas de la Reclasificación, instancia que contará con la presencia de Estudiantes y Racing.

La tercera categoría del básquet nacional confirmó las fechas para los Play-In, instancia que contará con la presencia de los dos representantes olavarrienses participantes de la Conferencia Sudeste A.

Según confirmaron, la Reclasificación comenzará el 4 de junio y será al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la tabla que jugará el segundo y -de ser necesario- el tercer juego en su gimnasio. Además, 9 y 10 de junio seguirán los cruces.

En la Conferencia Sudeste A, los dos mejores equipos descansarán una llave y esperarán en Cuartos de Final Interzonal con los clasificados de la Zona B, mientras que el clasificado en 3° lugar enfrentará al 6° y el 4° hará lo propio con el 5°.

Sin nada dicho, el grupo que cuenta con Estudiantes y Racing tendrá por delante dos semanas de definiciones para establecer las posiciones finales y confirmar los cruces zonales del certamen que tiene como premio dos ascensos a la Liga Argentina.