El Torneo Oficial disputó los Súper4 en dos categorías

Entre sábado y domingo, la Asociación de Básquet de Olavarría organizó los primeros Súper4 del Torneo Anual Masculino y se conocieron a los primeros campeones.

En el transcurso del pasado sábado, las Zonas A y B de la categoría Mini tuvieron su definición con festejos para Estudiantes y Ferro.

Luego, en la jornada dominical, fue turno de los U15 donde los festejos estuvieron reservados para Racing de La Madrid en la Zona A y Ferro en la B.

Los resultados:

Mini:

Zona A

Semifinales

Estudiantes 45 – 22 Chacarita

Sport Club Trinitarios 37 – 31 Racing (L)

Final

Estudiantes 58 – 46 Sport Club Trinitarios

Zona B

Semifinales

Ferro 77 – 40 Jorge Newbery

Las Flores Básquet 36 – 35 Comercio

Final

Ferro 81 – 22 Las Flores Básquet

U15:

Zona A

Semifinales

Racing (L) 86 – 54 Sport Club Trinitarios

Estudiantes 54 – 42 Chacarita

Final

Racing (L) 76 – 51 Estudiantes

Zona B

Semifinales

Ferro 62 – 27 Comercio

Jorge Newbery 45 – 40 Las Flores Básquet

Final

Jorge Newbery 49 – 78 Ferro