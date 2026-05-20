El Torneo Oficial disputó los Súper4 en dos categorías

Entre sábado y domingo, la Asociación de Básquet de Olavarría organizó los primeros Súper4 del Torneo Anual Masculino y se conocieron a los primeros campeones.
En el transcurso del pasado sábado, las Zonas A y B de la categoría Mini tuvieron su definición con festejos para Estudiantes y Ferro.
Luego, en la jornada dominical, fue turno de los U15 donde los festejos estuvieron reservados para Racing de La Madrid en la Zona A y Ferro en la B.
Los resultados:
Mini:
Zona A
Semifinales
Estudiantes 45 – 22 Chacarita
Sport Club Trinitarios 37 – 31 Racing (L)
Final
Estudiantes 58 – 46 Sport Club Trinitarios
Zona B
Semifinales
Ferro 77 – 40 Jorge Newbery
Las Flores Básquet 36 – 35 Comercio
Final
Ferro 81 – 22 Las Flores Básquet
U15:
Zona A
Semifinales
Racing (L) 86 – 54 Sport Club Trinitarios
Estudiantes 54 – 42 Chacarita
Final
Racing (L) 76 – 51 Estudiantes
Zona B
Semifinales
Ferro 62 – 27 Comercio
Jorge Newbery 45 – 40 Las Flores Básquet
Final
Jorge Newbery 49 – 78 Ferro