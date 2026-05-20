Torneo Federal A: terminó la primera ronda con dos festejos

La tercera categoría del fútbol argentino completó la primera ronda de la Zona de Grupos en todo el territorio nacional, y entre las presencias olavarrienses, hubo tres festejos.

En la Zona A, Sportivo Las Parejas derrotó en su estadio 1 a 0 a Independiente de Chivilcoy con Nadir Hadad como titular en el elenco santafesino que sumó su segundo triunfo en la temporada.

En la Zona D, Villa Mitre ganó después de 49 días y en condición de local, venció 2 a 1 Sol de Mayo. Carlos Battigelli fue titular y dejó el campo de juego a los 59 y Pablo Mujica ingresó desde el banco en el “Tricolor”.

Además, el grupo que cerró con Olimpo como líder con 20 puntos tras la igualdad 0 a 0 ante Santamarina, tuvo la derrota de Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi ante Kimberley por 1 a 0. Quimey Marín ingresó en la parte complementaria en el “Papero”.

Por último, sin los hermanos Di Bello, Deportivo Rincón también sumó una victoria que lo deja en puestos de clasificación. Fue 1 a 0 ante Costa Brava en condición de local.