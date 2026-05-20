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 - 20 de Mayo de 2026 | 14:41

Fútbol Femenino: sigue adelante el Torneo Apertura

El Torneo “Andrea Serris” de fútbol femenino avanza, y a lo largo del fin de semana se cumplió con una nueva fecha.

Foto: prensa CCdO

La Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad en sus dos categorías femeninas con la disputa de la 8° fecha.

 

El fin de semana inició con la disputa de los duelos pendientes de la octava fecha en Sub15 y el comienzo de los desquites en Primera División en el transcurso de la jornada dominical.

 

Colonias y Cerros, en Primera División, continúa con su andar perfecto y volvió a golear.

 

Los resultados:

Sub15

Ferro Carril Sud 1 (Cristina Baldi) – 1 (Clara Federico) Ferroviario 

Racing 4 (Martina Campos, Olivia Fugaracho, Nicole Agostinone y Katherine Krell) – 1 (Clara Suárez) El Fortín 

 

Primera División

Club Ciudad de Olavarría 12 (Jazmín Vailatti -2-, Magalí Rava -2-, Bianca Zibecchi Moriones -2-, Luz Attadía -2-, Rocío Cepeda Olivetto -2-, Mía Suárez Fernández y Camila Conti) – 0 Ferro 

Municipales 1 (Lucía Reyes) – 1 (Milagros Arístegui) Racing 

El Fortín 0 – 5 (Eliana Delletesse, Eugenia Garavaglia -2-, María Belén Boyer y Daiana Leonardo) Colonias y Cerros 

Libre: Sierra Chica

 

Fuente: Prensa LFO

 

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