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 - 20 de Mayo de 2026 | 13:00

Este viernes habrá una nueva edición Mercados Bonaerenses

Será en el Parque Avellaneda de 9 a 15 con una variada oferta de productores locales como panificados, frutas, verduras y dulces, entre otros.

Este viernes en Parque Avellaneda se realizará una nueva edición del Mercados Bonaerenses, de 9 a 15, donde los productores locales brindarán una variada oferta de productos orgánicos a la comunidad. 

La feria, que es coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo a través de la Coordinación de Economía Popular, contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales.

Además, participarán de la feria los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán pescado y pastas con el 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000). Solicitaron llevar bolsa y maples de huevo.

 

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