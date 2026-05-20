Este viernes habrá una nueva edición Mercados Bonaerenses

Este viernes en Parque Avellaneda se realizará una nueva edición del Mercados Bonaerenses, de 9 a 15, donde los productores locales brindarán una variada oferta de productos orgánicos a la comunidad.

La feria, que es coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo a través de la Coordinación de Economía Popular, contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales.

Además, participarán de la feria los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán pescado y pastas con el 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000). Solicitaron llevar bolsa y maples de huevo.