Básquet Local: triunfo de Estudiantes en el cierre de la fecha

El certamen de Primera División que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría cerró la 3° fecha en el Maxigimnasio.

El “Bataraz” derrotó 72 a 68 a Chacarita y sumó una nueva victoria en el certamen olavarriense. Yael Encinas con 19 puntos fue el goleador en uno de los gimnasios del Parque Guerrero.

Trabajada segunda victoria para el equipo de Mauricio Beltramella en el certamen local, ante un diezmado equipo azuleño debió esforzarse en demasía para asegurarse la conquista.

Cambios de marcador constante tuvo el enfrentamiento que marcó el final de una nueva fecha. Arrancó mejor Estudiantes, emparejó el equipo que debutaba en la competencia y se fueron casi en pardas al descanso largo.

En el complemento, los azuleños sacaron una leve ventaja que logró revertir el “Bataraz” para llegar a una decena de puntos la diferencia, diferencia que se volvió irremontable para “Chaca” a pesar de la reacción que esbozó en los últimos 10 minutos.

Síntesis Estudiantes – Chacarita:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Reyes, A y Zárate, F.

Estudiantes (72): Sánchez Savi (4), Cuadrillero, V. (11), Callegaro (14), Silveyra (17), Dilascio (11) -FI- San Martín (10), Cuadrillero, R. (2), Ulloa Menchi (0), Coppero (3). DT- Mauricio Beltramella

Chacarita (68): Urrutia (2), Hernández (17), Encinas (19), Marchese (9), Regalado (2) -FI- Laperne (6), Pioli (13). DT- Martín Encinas

Parciales: 19 – 18; 31 – 33; 55 – 52 y 72 – 68