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 - 1 de Mayo de 2026 | 21:53

Pre-Federal de Formativas: fecha de visitante para dos y un triunfo

Aprovechando el feriado del 1° de mayo, la Liga Pre-Federal Formativa tuvo continuidad para los equipos olavarrienses y fue con un único triunfo.

Foto: prensa CAE

La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo presentaciones en condición de visitantes para los equipos de Olavarría y sólo ganó Estudiantes en una categoría.

 

Estudiantes viajó a Necochea con sus equipos formativos femeninos y se impuso en U15.

 

Además, hubo tres derrotas para Ferro en Bahía Blanca en la rama masculina.

 

Los resultados:

Masculino:

U13:

Olimpo 111 – 18 Ferro 

U15:

Olimpo 80 – 54 Ferro

Estudiantes 61 – 49 Ferro 

 

Femenino:

U15:

Rivadavia 63 – 65 Estudiantes

U17:

Rivadavia 85 – 33 Estudiantes 

 

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