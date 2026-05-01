Pre-Federal de Formativas: fecha de visitante para dos y un triunfo

La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo presentaciones en condición de visitantes para los equipos de Olavarría y sólo ganó Estudiantes en una categoría.
Estudiantes viajó a Necochea con sus equipos formativos femeninos y se impuso en U15.
Además, hubo tres derrotas para Ferro en Bahía Blanca en la rama masculina.
Los resultados:
Masculino:
U13:
Olimpo 111 – 18 Ferro
U15:
Olimpo 80 – 54 Ferro
Estudiantes 61 – 49 Ferro
Femenino:
U15:
Rivadavia 63 – 65 Estudiantes
U17:
Rivadavia 85 – 33 Estudiantes