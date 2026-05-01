Pre-Federal de Formativas: fecha de visitante para dos y un triunfo

La competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo presentaciones en condición de visitantes para los equipos de Olavarría y sólo ganó Estudiantes en una categoría.

Estudiantes viajó a Necochea con sus equipos formativos femeninos y se impuso en U15.

Además, hubo tres derrotas para Ferro en Bahía Blanca en la rama masculina.

Los resultados:

Masculino:

U13:

Olimpo 111 – 18 Ferro

U15:

Olimpo 80 – 54 Ferro

Estudiantes 61 – 49 Ferro

Femenino:

U15:

Rivadavia 63 – 65 Estudiantes

U17:

Rivadavia 85 – 33 Estudiantes