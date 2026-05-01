Torneo Provincial: otra derrota de Pueblo Nuevo 

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet tuvo continuidad en Orense para el equipo de Olavarría que sumó su tercera derrota.

Pueblo Nuevo cayó 73 a 97 ante Alumni en condición de visitante y sigue sin poder ganar en el Torneo Provincial. No fueron suficientes los 31 puntos de Nicolás Lorenzo.

El “Lobo Albiverde” no pudo celebrar su aniversario con su primera victoria en el certamen y en Orense pagó caro una poca efectiva primera mitad y la reacción del complemento no fue suficiente.

En el representante de Olavarría no fueron suficientes los 31 puntos de Nicolás Lorenzo ante un rival que contó con sus cinco jugadores titulares en doble dígito.

Tercera derrota en igual cantidad de presentaciones para Pueblo Nuevo que no puede salir de perdedor en el certamen que reúne a equipos de toda la Provincia de Buenos Aires.

Síntesis Alumni – Pueblo Nuevo:

Estadio: Orense

Árbitro: García y García

Alumni (97): Pedro (12), Haag (20), Goizueta (11), Zambrano (14), Kuhlman (20) -FI- Montenegro (9), Fjellerup (5), Zuazu (3), Jaugeriberry (0), Negri (3). DT- Candela Arnaldo

Pueblo Nuevo (63): Vázquez (4), Menon (5), Dupin (17), Lorenzo (31), Alberca (4) -FI- Alonso (0), Torres Gisler (0), Luján (11), Conte Velasco (1), Barsi (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 28 – 15; 56 – 24; 77 – 48 y 97 – 63