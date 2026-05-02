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 - 2 de Mayo de 2026 | 20:26

El Torneo “Mario Buceta” completó una nueva fecha

Durante la fresca jornada de sábado, se jugó una nueva fecha del Torneo “Mario Buceta” para las categorías formativas del fútbol de Olavarría.

Fotos: Andrés Arouxet // Verito Fotografías // prensa CyC

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 7° fecha en los diferentes escenarios.

 

 

Loma Negra y Ferro protagonizaron el único duelo de la programación en doble escenario y fue el “Carbonero” el que sumó más puntos.

 

Además, Estudiantes goleó a San Martín en todas las divisiones jugadas, también ganó todo Municipales en el Tete Di Carlo y Racing resignó puntos en uno de los cotejos ante Sierra Chica.

 

 

Hinojo y Embajadores repartieron puntos en el De la Quintana y el local terminó sumando un poco más y Luján y Colonias y Cerros terminaron con igual cantidad de victorias en La Tradición.

 

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 5 – 0 San Martín 

Hinojo 1 – 1 Embajadores 

Racing 0 – 1 Sierra Chica 

Villa Mailín 0 – 4 Municipales 

Ferro 0 – 1 Loma Negra

 

En Novena:

Hinojo 1 – 0 Embajadores 

Racing 8 – 0 Sierra Chica 

Ferro 6 – 1 Loma Negra

 

En Octava:

Estudiantes 6 – 0 San Martín 

Villa Mailín 0 – 2 Municipales 

Ferro – Loma Negra

 

En Séptima:

Hinojo 0 – 0 Embajadores 

Villa Mailín 2 – 4 Municipales 

Loma Negra 0 – 1 Ferro 

Luján 0 – 11 Colonias y Cerros 

 

 

En Sexta:

Estudiantes 4 – 0 San Martín 

Racing 4 – 2 Sierra Chica 

Loma Negra 0 – 2 Ferro 

Luján 2 – 1 Colonias y Cerros 

 

En Quinta:

Estudiantes 4 – 0 San Martín 

Loma Negra 1 – 1 Ferro 

Luján 0 – 0 Colonias y Cerros 

 

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