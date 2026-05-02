El Torneo “Mario Buceta” completó una nueva fecha

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 7° fecha en los diferentes escenarios.
Loma Negra y Ferro protagonizaron el único duelo de la programación en doble escenario y fue el “Carbonero” el que sumó más puntos.
Además, Estudiantes goleó a San Martín en todas las divisiones jugadas, también ganó todo Municipales en el Tete Di Carlo y Racing resignó puntos en uno de los cotejos ante Sierra Chica.
Hinojo y Embajadores repartieron puntos en el De la Quintana y el local terminó sumando un poco más y Luján y Colonias y Cerros terminaron con igual cantidad de victorias en La Tradición.
Los resultados:
En Décima:
Estudiantes 5 – 0 San Martín
Hinojo 1 – 1 Embajadores
Racing 0 – 1 Sierra Chica
Villa Mailín 0 – 4 Municipales
Ferro 0 – 1 Loma Negra
En Novena:
Hinojo 1 – 0 Embajadores
Racing 8 – 0 Sierra Chica
Ferro 6 – 1 Loma Negra
En Octava:
Estudiantes 6 – 0 San Martín
Villa Mailín 0 – 2 Municipales
Ferro – Loma Negra
En Séptima:
Hinojo 0 – 0 Embajadores
Villa Mailín 2 – 4 Municipales
Loma Negra 0 – 1 Ferro
Luján 0 – 11 Colonias y Cerros
En Sexta:
Estudiantes 4 – 0 San Martín
Racing 4 – 2 Sierra Chica
Loma Negra 0 – 2 Ferro
Luján 2 – 1 Colonias y Cerros
En Quinta:
Estudiantes 4 – 0 San Martín
Loma Negra 1 – 1 Ferro
Luján 0 – 0 Colonias y Cerros