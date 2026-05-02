El Torneo “Mario Buceta” completó una nueva fecha

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 7° fecha en los diferentes escenarios.

Loma Negra y Ferro protagonizaron el único duelo de la programación en doble escenario y fue el “Carbonero” el que sumó más puntos.

Además, Estudiantes goleó a San Martín en todas las divisiones jugadas, también ganó todo Municipales en el Tete Di Carlo y Racing resignó puntos en uno de los cotejos ante Sierra Chica.

Hinojo y Embajadores repartieron puntos en el De la Quintana y el local terminó sumando un poco más y Luján y Colonias y Cerros terminaron con igual cantidad de victorias en La Tradición.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 5 – 0 San Martín

Hinojo 1 – 1 Embajadores

Racing 0 – 1 Sierra Chica

Villa Mailín 0 – 4 Municipales

Ferro 0 – 1 Loma Negra

En Novena:

Hinojo 1 – 0 Embajadores

Racing 8 – 0 Sierra Chica

Ferro 6 – 1 Loma Negra

En Octava:

Estudiantes 6 – 0 San Martín

Villa Mailín 0 – 2 Municipales

Ferro – Loma Negra

En Séptima:

Hinojo 0 – 0 Embajadores

Villa Mailín 2 – 4 Municipales

Loma Negra 0 – 1 Ferro

Luján 0 – 11 Colonias y Cerros

En Sexta:

Estudiantes 4 – 0 San Martín

Racing 4 – 2 Sierra Chica

Loma Negra 0 – 2 Ferro

Luján 2 – 1 Colonias y Cerros

En Quinta:

Estudiantes 4 – 0 San Martín

Loma Negra 1 – 1 Ferro

Luján 0 – 0 Colonias y Cerros