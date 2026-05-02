González y Serantes, afuera de Santamarina

Duilio Botella y su equipo de trabajo que estaba compuesto por profesionales olavarrienses dejaron de pertenecer a Santamarina.

Duilio Botella junto a Nicolás Serantes y Matías González renunciaron al “Aurinegro” en plena temporada del Torneo Federal A. Por “motivos personales” y con la entidad nuevamente con una crisis económica que provocó el atraso salarial, el entrenador marplatense decidió dejar su cargo.

El elenco de Tandil, quinto en la Zona D, tendrá fecha libre este fin de semana y en diez días visitará a Alvarado de Mar del Plata con nuevo DT ya que se confirmó el arribo de Luis Murúa.