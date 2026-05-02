González y Serantes, afuera de Santamarina | Infoeme
Sabado 02 de Mayo 2026 - 16:15hs
12°
Sabado 02 de Mayo 2026 - 16:15hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 2 de Mayo de 2026 | 15:33

González y Serantes, afuera de Santamarina

Los compañeros de trabajo de Duilio Botella en Santamarina y el reconocido entrenador presentaron la renuncia en las últimas horas.

Duilio Botella y su equipo de trabajo que estaba compuesto por profesionales olavarrienses dejaron de pertenecer a Santamarina.

 

Duilio Botella junto a Nicolás Serantes y Matías González renunciaron al “Aurinegro” en plena temporada del Torneo Federal A. Por “motivos personales” y con la entidad nuevamente con una crisis económica que provocó el atraso salarial, el entrenador marplatense decidió dejar su cargo.

 

El elenco de Tandil, quinto en la Zona D, tendrá fecha libre este fin de semana y en diez días visitará a Alvarado de Mar del Plata con nuevo DT ya que se confirmó el arribo de Luis Murúa.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME