Ciclista de Aspen Bici ganó la "Clásica 1° de Mayo"

Matías Cedeira hizo historia en Salta y ganó la Clásica 1º de Mayo.

El ciclista oriundo de Ingeniero Maschwitz, que representa al equipo olavarriense Aspen Bici, se quedó con la 94ª edición de la tradicional competencia salteña tras imponerse en un sprint ajustadísimo sobre Rodrigo Daniel Díaz,subcampeón argentino de contrarreloj. Cristian Clavero completó el podio.

Matías Cedeira escribió una página destacada para el ciclismo de Olavarría al quedarse con la 94ª edición de la tradicional Clásica 1º de Mayo de Salta, una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional.

Para Cedeira fue una victoria especial, ya que se trató de su primera participación en la histórica prueba salteña y logró quedarse con el triunfo en una llegada que se resolvió en los últimos metros.

Destacadísima actuación Aspen Bici que sumó un resultado de enorme relevancia a nivel nacional al conquistar una de las carreras más tradicionales del país.