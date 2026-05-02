Empiezan las etapas definitorias en los Oficiales de Tercetos

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo una semana de cambios y al tiempo que se confirmó a Juan Pablo Notararigo como nuevo presidente, se dio continuidad a la competencia oficial.

Tanto Damas como Caballeros finalizaron con la Fase de Grupos y se jugarán desempates para acercarse cada vez más a conocer a los representantes que buscarán el título.

En la rama femenina, se jugó la 10° y última fecha y se definió que Pueblo Nuevo A y Fortín Tradicionalista A esperarán en Semifinales.

En canchas de Sierra Chica, buscando un lugar en las finales, Pueblo Nuevo B enfrentará a Álvaro Barros y Fortín Tradicionalista B hará lo propio ante Loma Negra B.

Por otro lado, hubo continuidad para el Infanto-Juvenil en su divisional mayor.

Los resultados:

Damas

10° fecha

Hinojo 0 – 15 Loma Negra B

Fortín Tradicionalista A 15 – 8 Pueblo Nuevo A

Fortín Tradicionalista B 15 – 3 Loma Negra A

El Fortín A 13 – 15 Pueblo Nuevo B

El Fortín B 10 – 15 Álvaro Barros

Infanto-Juvenil

Sub15:

Álvaro Barros (Raiquen Arce) 6 – 7 Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque)

Hinojo (Juan Passarini) 6 – 8 Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre)

Libre: Loma Negra (Ariel González)

Ambos partidos finalizados por tiempo.