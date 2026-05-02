Empiezan las etapas definitorias en los Oficiales de Tercetos

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo una semana de cambios y al tiempo que se confirmó a Juan Pablo Notararigo como nuevo presidente, se dio continuidad a la competencia oficial.
Tanto Damas como Caballeros finalizaron con la Fase de Grupos y se jugarán desempates para acercarse cada vez más a conocer a los representantes que buscarán el título.
En la rama femenina, se jugó la 10° y última fecha y se definió que Pueblo Nuevo A y Fortín Tradicionalista A esperarán en Semifinales.
En canchas de Sierra Chica, buscando un lugar en las finales, Pueblo Nuevo B enfrentará a Álvaro Barros y Fortín Tradicionalista B hará lo propio ante Loma Negra B.
Por otro lado, hubo continuidad para el Infanto-Juvenil en su divisional mayor.
Los resultados:
Damas
10° fecha
Hinojo 0 – 15 Loma Negra B
Fortín Tradicionalista A 15 – 8 Pueblo Nuevo A
Fortín Tradicionalista B 15 – 3 Loma Negra A
El Fortín A 13 – 15 Pueblo Nuevo B
El Fortín B 10 – 15 Álvaro Barros
Infanto-Juvenil
Sub15:
Álvaro Barros (Raiquen Arce) 6 – 7 Pueblo Nuevo B (Mia Palomeque)
Hinojo (Juan Passarini) 6 – 8 Pueblo Nuevo A (Tiziano Orradre)
Libre: Loma Negra (Ariel González)
Ambos partidos finalizados por tiempo.