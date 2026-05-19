El Encuentro Nacional “Richard Moyano” tuvo su lanzamiento

El Encuentro Nacional de Mini Básquet “Richard Moyano” que organiza la Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes tuvo su presentación oficial conferencia de prensa mediante.

La cuarta edición del Encuentro Nacional tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo y reunirá a cerca de 600 deportistas en formación de Olavarría, la región y distintos puntos del país.

Del anuncio participaron el presidente de la institución, Juan Manuel Falabella; la vicepresidenta, Flavia Rivera; la integrante de Comisión Directiva y presidenta de la Subcomisión de Básquet, Dolores Catalá; y Emiliano Coppero, profesor y coordinador de Escuelita del Club, una de las principales caras visibles de la organización del evento.

A pocos días del inicio del encuentro, desde el Club remarcaron el enorme trabajo que se viene realizando desde hace meses para preparar una nueva edición que continuará creciendo tanto en infraestructura como en propuestas para los chicos y las familias.

“Estamos muy contentos de llegar a la cuarta edición y de volver a preparar una fiesta inolvidable para los chicos, para los clubes y para Estudiantes”, expresó Emiliano Coppero, quien además destacó que el encuentro fue evolucionando año tras año, incorporando nuevas ideas y modificaciones para mejorar la experiencia de todos los participantes.

Entre las grandes novedades de esta edición aparecerá la utilización del nuevo Microgimnasio y del Macro Gimnasio con su flamante parquet, sumándose al Maxi y Mini Gimnasio como escenarios oficiales del evento. En total, habrá 12 canchas funcionando en simultáneo durante las dos jornadas.

Además, el encuentro contará con transmisión vía streaming en las distintas canchas, espacios de entrevistas para los equipos participantes y hasta una cancha de beach basket en el sector del arenero, donde los chicos podrán disfrutar una experiencia distinta con reglas adaptadas.

Otra de las propuestas más emotivas estará relacionada con el homenaje permanente a la historia del básquet “bataraz” ya cada cancha llevará el nombre de una gloria de Estudiantes y tendrá un código QR para que quienes participen puedan conocer la historia de esos jugadores y entrenadores que dejaron su huella en el Club.

Desde la Subcomisión de Básquet, Dolores Catalá resaltó el trabajo colectivo que existe detrás del evento y recordó que el encuentro volvió a realizarse gracias a la iniciativa impulsada por Coppero tras su regreso al Club.

“Fuimos creciendo muchísimo año a año, tanto en cantidad de clubes como en organización. Hoy trabaja muchísima gente para que esto salga bien y eso también habla del sentido de pertenencia que tiene el básquet de Estudiantes”, señaló.

Por su parte, Juan Manuel Falabella destacó el orgullo institucional que representa recibir a cientos de chicos en el Parque Guerrero y remarcó el valor formativo de este tipo de experiencias dentro de un club.

“Son momentos que quedan para siempre. Muchos de nosotros lo vivimos de chicos y sabemos lo importante que es compartir un fin de semana entero dentro de un club, haciendo amigos y disfrutando del deporte”, expresó el presidente albinegro.

Además, puso en valor el crecimiento de la infraestructura del Club, algo que permitirá desarrollar el evento en óptimas condiciones más allá del clima, y también recordó la figura de “Richard” Moyano, histórico referente del básquet de Estudiantes que le da nombre al encuentro.

En la misma línea, Flavia Rivera destacó el crecimiento sostenido del encuentro como parte de un proceso institucional que continúa consolidándose con el paso de los años.

“Siempre hablamos de apostar a los procesos y este encuentro es un ejemplo de eso. Volvió, creció y hoy ya está totalmente instalado dentro del calendario del club y de la región”, sostuvo la vicepresidenta.

La cuarta edición del Encuentro Nacional de Mini Básquet “Richard Moyano” contará con la participación de 23 clubes e instituciones, entre ellos varios provenientes de otras ciudades y provincias, transformando nuevamente al Parque Guerrero en uno de los grandes puntos de encuentro del mini básquet argentino.

Fuente: Prensa CAE