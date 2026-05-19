Racing está a punto de consumar un sueño

Una cosa es escuchar a Cecilia, el entusiasmo que transmiten sus palabras, su claridad descriptiva y otra cosa es estar in situ y contemplar la majestuosidad del natatorio cubierto de Racing que en unos pocos días dejará muy atrás aquel sueño de pre pandemia para convertirse en una realidad.

Ni detalles quedan, apenas un par de trámites administrativos para que llegue el primer chapuzón en el natatorio cubierto que en los próximos días Racing inaugurará en la esquina del Parque Olavarría que coincide con el cruce de la avenida Colón y la calle Cerrito.

Lujo, confort, funcionalidad. Todo se asocia en esta obra que es una de las más importantes afrontadas por una institución deportiva olavarriense en las últimas décadas.

“Una de las chicas que no asesora, con mucha experiencia en natatorios porque además compite, nos dijo que existen muy pocas instalaciones en la provincia de Buenos Aires de estas características” reveló Cecilia Draghi, administradora del complejo pronto a abrir sus puertas para los chairas y para toda la comunidad.

Fue un viejo sueño que empezó a dar paso a realidades en aquellos tiempos pandémicos, de tres o cuatro años atrás, cuando se empezaba a abrir un gran pozo en la tierra, a la derecha del gimnasio del Parque Olavarría.

“Si Dios quiere muy pronto lo vamos a inaugurar. Hoy estamos ultimando los detalles para la aprobación de la instalación del gas. Hubo que agrandar la casilla, porque no daban las dimensiones para colocar el medidor y eso va en camino. Ya está todo instalado, pero requiere de dos inspecciones. Vienen, inspeccionan, se tapan todos los caños y después se pide para que pongan en el medidor” contó Cecilia.

“Estamos instalando calderas, limpieza y finales de obra, como algún azulejo que está para ponerle pastina. Cositas de final de obra que no pueden faltar. Es una inversión muy grande, un costo muy importante que lleva a terminar esta obra” enfatizó.

Fotos: Andrés Arouxet

Cecilia entregó además las características de este natatorio: “Es una piscina semiolímpica, de 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. La idea es que todos puedan utilizar la pileta, desde los bebés -porque tenemos maestros de natación- equipos de competición de niños y de adultos, a actividades recreativas. Contamos con una escalera a 45 grados que es para las personas que tienen movilidad reducida, algo muy importante, porque no hay otra pileta que la tenga, acá en Olavarría”.

En el mismo plano, mencionó que el complejo cuenta con “vestuarios para damas, caballeros, para niños, vestuarios y baños para discapacitados con sus rampas. Está equipado para que toda la familia pueda pasar un lindo momento”.

Entre feliz y sorprendida se reconoció en cuanto a las expectativas que ya se pueden palpar en el ambiente. “Tenemos una pre inscripción muy elevada; estamos rondando las 400 personas y hemos debido cerrar cupos, ir modificando la grilla y agregando actividades que son las más demandadas. Por ejemplo el acquagym, con profesor de enseñanza para los adultos” reveló.

“Es terrible la cantidad de gente que quiere aprender a nadar de grande o que quiere mejorar sus estilos. Son como las vedettes del natatorio y después también tenemos mucha captación para la escuelita, mucha gente que se entrena para triatlón o aguas abiertas. Gente que hacía la actividad en otros lugares y quiere venir al natatorio de Racing para sentir su identidad en el club, que era algo que nos estaba faltando” valoró Cecilia.

“La verdad -admitió- que estamos gratamente sorprendidos; más que nada porque todavía no abrió. Si bien estoy convencida de que el producto que estamos ofreciendo y las instalaciones son de primera y cuando lo conozcan se van a enamorar más todavía, que haya gente que ya se quiera pasar a la pileta cuando todavía no la conoce me parece espectacular”.

La fecha de inauguración se definirá en cuanto se cumplan estos trámites pendientes.

“Si fuera por nosotros quisiéramos abrir ya, pero depende de que tengamos el gas, de que tengamos la habilitación, de un montón de cosas que van sucediendo a medida que se van ultimando los detalles. Todo lo que es burocrático y administrativo también lleva sus tiempos” sostuvo.

“Estimamos que en un par de semanas vamos a poder estar abriendo las puertas” adelantó Cecilia.

A modo de desafío para el final confesó que “faltan colocar los percheros, pero vamos a ir con la aspiradora a hacer el agujerito, cosa de que no influya. La pileta lleva varios días para el llenado, porque es muy grande, y la idea es empezar este fin de semana a llenarla y pretendemos que cuando empecemos no vaya a haber polvillo en el ambiente”.

Lo que sí hay en el ambiente es un orgullo grande en los chairas por esta obra que marcará un antes y un después no sólo para la institución, sino también para Olavarría, como lo dijo Cecilia.