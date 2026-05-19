Una pelea de pareja terminó con agresiones a la Policía

Una pareja fue aprehendida este lunes luego de un episodio registrado tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea en la vía pública. Fue en Junín al 1000.

Según se informó, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y encontró a un hombre de 24 años y una mujer de 36 discutiendo agresivamente, por lo que los efectivos intervinieron para separar a ambas partes.

En ese contexto, el hombre habría tomado un cuchillo e intentado agredir a los uniformados. Al intentar desarmarlo y reducirlo, uno de los efectivos sufrió un corte en el dedo pulgar.

Mientras el personal policial forcejeaba para esposar al agresor, la mujer se abalanzó sobre una oficial femenina y ofreció resistencia cuando intentaron apartarla.

Finalmente, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial, donde quedaron alojados a disposición del juzgado interviniente. Además, se procedió al secuestro del cuchillo utilizado durante el hecho.

Se iniciaron actuaciones por “lesiones agravadas” y “resistencia a la autoridad” con intervención de la UFI 7 a cargo del fiscal Cristian Urlézaga.