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 - 19 de Mayo de 2026 | 17:14

ACOP: la Liga de Pádel completó la 5° fecha

En el transcurso del fin de semana prosiguió la Liga de Pádel con más de 120 deportistas para cerrar una nueva fecha del calendario.

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel cerró la 5° fecha con acción para las categorías Impares en diferentes complejos locales.

 

Más de 120 jugadores participaron de una intensa programación que contó con competencias en cuatro divisionales y finales disputadas en el complejo El Triunfo, donde el público acompañó en gran número pese a las bajas temperaturas. Una vez más tomaron parte jugadores de la región provenientes de Benito Juárez, Laprida, Azul entre otros. 

 

En la categoría Tercera Caballeros participaron 15 parejas y el título quedó en manos de Juani Filardo e Ian Barragán, quienes se impusieron en una emotiva superfinal a Martín Suárez e Ian López por 6/7, 6/4 y 7/6.

 

En semifinales, los campeones habían superado a Gabriel Martínez Bogado y Juan Scrimizzi por 6/1 y 6/4. Además, Ian Barragán fue elegido como MVP de la final.

 

En Séptima Caballeros, con 13 parejas inscriptas, el campeonato fue para Lautaro Diuono y Agustín Diuono, que derrotaron en la final a Alejandro Serantes y Valentín Bardel con un doble 6/2.

 

 

Por último, en Quinta Libre, que contó con 25 parejas inscriptas, el título quedó para Jazmín Dos Santos y Rebeca Allen, quienes derrotaron en la final a Facundo Moretti y Franco González por 6/4 y 6/3.

 

Cabe destacar que, si bien la divisional corresponde a Caballeros, el reglamento permite la participación de Damas de Segunda categoría. Además, Jazmín Dos Santos fue distinguida como MVP de la final.

 

Dentro de la categoría Damas, en Quinta, hubo 14 parejas y festejo para María José Ruschetti y Aldana Moretti, quienes vencieron en la definición a Silvia Aman y Fátima Catala. En semifinales, las campeonas derrotaron con autoridad a Matilde Durañona y Natalia Esnal por 6/1 y 6/0.

 

Fuente: prensa ACOP

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