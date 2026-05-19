ACOP: la Liga de Pádel completó la 5° fecha

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel cerró la 5° fecha con acción para las categorías Impares en diferentes complejos locales.

Más de 120 jugadores participaron de una intensa programación que contó con competencias en cuatro divisionales y finales disputadas en el complejo El Triunfo, donde el público acompañó en gran número pese a las bajas temperaturas. Una vez más tomaron parte jugadores de la región provenientes de Benito Juárez, Laprida, Azul entre otros.

En la categoría Tercera Caballeros participaron 15 parejas y el título quedó en manos de Juani Filardo e Ian Barragán, quienes se impusieron en una emotiva superfinal a Martín Suárez e Ian López por 6/7, 6/4 y 7/6.

En semifinales, los campeones habían superado a Gabriel Martínez Bogado y Juan Scrimizzi por 6/1 y 6/4. Además, Ian Barragán fue elegido como MVP de la final.

En Séptima Caballeros, con 13 parejas inscriptas, el campeonato fue para Lautaro Diuono y Agustín Diuono, que derrotaron en la final a Alejandro Serantes y Valentín Bardel con un doble 6/2.

Por último, en Quinta Libre, que contó con 25 parejas inscriptas, el título quedó para Jazmín Dos Santos y Rebeca Allen, quienes derrotaron en la final a Facundo Moretti y Franco González por 6/4 y 6/3.

Cabe destacar que, si bien la divisional corresponde a Caballeros, el reglamento permite la participación de Damas de Segunda categoría. Además, Jazmín Dos Santos fue distinguida como MVP de la final.

Dentro de la categoría Damas, en Quinta, hubo 14 parejas y festejo para María José Ruschetti y Aldana Moretti, quienes vencieron en la definición a Silvia Aman y Fátima Catala. En semifinales, las campeonas derrotaron con autoridad a Matilde Durañona y Natalia Esnal por 6/1 y 6/0.

Fuente: prensa ACOP