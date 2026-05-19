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 - 19 de Mayo de 2026 | 17:14

AJPP: volvió Ignacio Lascioli en La Pampa

El deportista olavarriense volvió a presentarse dentro del circuito profesional argentino y fue en La Pampa en una Etapa de 6000 puntos.

Ignacio Lascioli volvió a decir presente en el circuito de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel y fue en la 10° Etapa que se completó en General Pico el pasado fin de semana.

 

Teniendo como escenario principal el Predio Sport Center se completó una Etapa de 6000 puntos y Lascioli se presentó en compañía de Luciano Lemos llegando hasta Octavos de Final.

 

El olavarriense y su compañero cayeron en su segundo partido ante Fabricio Peiron y Santiago Rolla por un doble 6/3.

 

Previamente, la dupla Lascioli/Lemos había derrotado a Luján y Guevara por 7/5 y 6/1 en la llave que marcó el inicio del cuadro principal.

 

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