Liga Nacional: Ferro lo ganó con el tiro del final y está en “Semis” | Infoeme
Martes 19 de Mayo 2026 - 17:35hs
13°
Martes 19 de Mayo 2026 - 17:35hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 19 de Mayo de 2026 | 14:50

Liga Nacional: Ferro lo ganó con el tiro del final y está en “Semis”

En la noche del lunes, Ferro Carril Oeste aseguró su presencia en Semifinales de la Liga Nacional con victoria en Corrientes.

Luego de una serie súper pareja y reñida, Ferro Carril Oeste terminó sentenciando su clasificación a las semifinales de La Liga Nacional con un triunfo agónico frente al Club de Regatas Corrientes.

 

El “Verde” derrotó a Regatas por 87 a 85 en la última pelota de la noche del lunes con una tremenda reacción en el tercer cuarto recortando una distancia que llegó a ser de 16 y revirtió la historia que lo metió entre los cuatro mejores de la competencia. 

 

El liderazgo y el control del trámite estuvo bajo dominio “Fantasma”, pero los de Caballito equilibraron las acciones y en la última jugada del partido y con la chicharra de fondo, anotó el doble que lo depositó en las Semifinales donde enfrentará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

 

En el equipo vencedor, Alejandro Diez jugó apenas 8:50 minutos cuando debió salir del campo de juego para ser asistido por un corte en el rostro. El olavarriense llevaba 5 puntos y 4 rebotes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME