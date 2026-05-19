Liga Nacional: Ferro lo ganó con el tiro del final y está en “Semis”

Luego de una serie súper pareja y reñida, Ferro Carril Oeste terminó sentenciando su clasificación a las semifinales de La Liga Nacional con un triunfo agónico frente al Club de Regatas Corrientes.

El “Verde” derrotó a Regatas por 87 a 85 en la última pelota de la noche del lunes con una tremenda reacción en el tercer cuarto recortando una distancia que llegó a ser de 16 y revirtió la historia que lo metió entre los cuatro mejores de la competencia.

El liderazgo y el control del trámite estuvo bajo dominio “Fantasma”, pero los de Caballito equilibraron las acciones y en la última jugada del partido y con la chicharra de fondo, anotó el doble que lo depositó en las Semifinales donde enfrentará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

En el equipo vencedor, Alejandro Diez jugó apenas 8:50 minutos cuando debió salir del campo de juego para ser asistido por un corte en el rostro. El olavarriense llevaba 5 puntos y 4 rebotes.