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 - 19 de Mayo de 2026 | 12:53

Liga Federal: Racing y Estudiantes cara a cara en el último clásico de la Fase Regular

En la noche de este martes, Racing y Estudiantes volverán a enfrentarse en la Liga Federal. Será en el Parque Olavarría en un duelo clave para empezar a definir posiciones.

El “Chaira” y el “Bataraz” jugarán el último clásico de la Fase Regular de la Conferencia Sudeste en un partido que promete.

 

Los dos equipos olavarrienses buscan una mejor ubicación pensando en los Play-Off y volverán a volverán a verse las caras este martes desde las 21:00 en el Parque Olavarría.

 

Hasta el momento, el historial de la temporada favorece a Racing, que ganó dos de los tres enfrentamientos disputados. Estudiantes se había quedado con el primer duelo, mientras que el “Chaira” logró imponerse en los dos cruces posteriores.

 

El encuentro tendrá una importancia especial no solo por la rivalidad histórica entre ambos equipos, sino también porque estará en juego una mejor ubicación de cara a los play-in del certamen.

 

En cuanto al presente de cada equipo, Racing llega tras caer ajustadamente frente a Independiente de Tandil en condición de visitante y con la reciente baja de Bautista Besmalinovich, quien dejó el plantel por decisión personal y Estudiantes completó una semana de intensos entrenamientos.

 

Con dos equipos necesitados de sumar y el condimento especial que siempre entrega el clásico, último de la temporada, el Parque Olavarría se prepara para vivir una nueva fiesta del deporte olavarriense.

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