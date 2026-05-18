Básquet Local: El Fortín festejó en el Parque Olavarría

El certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División disputó otro duelo de la 5° fecha y fue con festejo de El Fortín en el Parque Olavarría.

El “Fortinero” derrotó 89 a 61 a Racing en condición de visitante y sumó su tercer triunfo consecutivo en el certamen.

Mateo Macrini fue el máximo anotador de la noche, pero la visita contó con aporte goleador de varios jugadores y variantes ofensivas que con el correr de los minutos fueron ampliando la diferencia.

Fue dominio total del elenco dirigido por Mariano Arrondo que contó con alta efectividad en tiros de tres puntos y generó muchas conversiones rápidas para lograr una amplia distancia que se encargó de controlar con el correr del tiempo.

Para el "Chaira", primera derrota en condición de local y segunda caída consecutiva.

Síntesis Racing – El Fortín:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Rincón, J. y Verbag, D.

Racing (61): Ciuffetelli (6), Larregina (2), Pietrafesa (12), D´Alessio, F. (10), Alonso (0) -FI- Cuadrillero (0), Venzi (0), Santana (3), D´Alessio, S. (17), Dieser Cataldi (11), Hoffmann Vicente (0), Díaz Herrera (0). DT- Matías Orlando

El Fortín (89): Simón (22), Baffo (18), Leuful (2), Navarro (4), Macrini (29) -FI-Iseppi (7), Negretti (2), Lucini, V. (0), Lucini, M. (0), Garces (0), Funes (3), Nievas (2). DT- Mariano Arrondo

Parciales: 10 – 33; 26 – 48; 44 – 71 y 61 – 89