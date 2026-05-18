Otra semana que empieza bajo cero y con una helada

La temperatura más baja de este lunes se registró a las 6.10 de la mañana, con 1.5 grados bajo cero, a modo de inicio de una semana que tendrá al frío como común denominador.

En tanto, el primer reporte de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional informó a las 9 de la mañana una marca térmica de 1.6 grados, con 87% de humedad, viento calmo, visibilidad horizontal de 15 kilómetros y una máxima esperada de 16 grados.

Nada cambiará en el resto de la semana. Seguirá el frío y no se esperan lluvias. Para este martes se anuncia una mínima de 1 grados bajo cero y una máxima de 16. Entre miércoles y viernes las mínimas oscilarán entre 1 y 2 grados sobre cero y las máximas no superarán los 13 grados.

Idéntico panorama para el fin de semana: para el sábado una mínima de 2 grados, una máxima de 14 con cielo algo nublado y para el domingo el termómetro estará entre 5 y 13 grados, con cielo parcialmente nublado a lo largo del día y mayormente nublado por la noche.