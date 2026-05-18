Turismo 4000 Argentino: Villamayor fue 5° en La Plata

Nicolás Villamayor volvió a ser protagonista en el Turismo 4000 Argentino que completó un nueva fecha en La Plata.

Nicolás Villamayor completó una destacada actuación este domingo en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata al finalizar en la quinta posición de la final correspondiente a una nueva fecha del Turismo 4000 Argentino.

El olavarriense que había largado desde el cuarto cajón de partida se vio perjudicado apenas iniciada la competencia por un toque que se produjo delante suyo a la salida de la primera curva y debió remontar desde el 13° lugar.

Villamayor mostró un gran ritmo de carrera y comenzó una notable remontada para, finalmente, ver la bandera a cuadros en el quinto lugar de la clasificación.

La victoria quedó en manos de Máximo Tonlorenzi, quien volvió a festejar en La Plata con el Ford del equipo Rodríguez Competición. El podio lo completaron Federico Lynn, que terminó segundo a 4.393, y José Luis Newing, tercero a 9.975 del ganador.