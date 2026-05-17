Monte Hermoso deberá reconstruir su paseo costero

A poco más de una semana del temporal que azotó gran parte del litoral marítimo bonaerense, el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, afirmó que “en 49 años nunca vi una crecida tan grande del mar, con tanta violencia".

El diálogo con El Orden de Pringles aseguró que la reconstrucción llevará tiempo ya que se perdieron 800 metros del paseo marítimo de madera “que se llevó el mar”.

"Teníamos un talud de arena que se va juntando con los vientos, y un kilómetro con 800 metros del paseo de madera, todo eso se lo llevó" dijo el mandatario comunal. Las pasarelas afectadas son entre 69 y 75, que comienzan a la altura de la rambla y se extienden en dirección al mar, a lo largo de un frente costero de 1,7 kilómetros de largo.

Asimismo, el mar se llevó todos los mangrullos de guardavidas y también destruyó el camino a Sauce Grande que estaba pegado a la costa, y cerca del faro. "Para poder reconstruir, habrá que consolidar el terreno, luego parar columnas, organizar los servicios y recién ahí volver a tener un paseo lindo como el que teníamos", detalló el intendente.